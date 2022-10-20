FIA разрешит пилотам в исключительных случаях вернуться в гонку, если они покинули болид

Всемирный совет FIA внес изменения в спортивный регламент «Формулы-1».

Об этом сообщает официальный сайт FIA.

В правила чемпионата внесен пункт, который позволит пилотам в исключительных случаях вернуться в гонку, если они покинули кокпит, остановившись на трассе. Отмечается, что список исключительных пунктов не прописан.

Пункт был добавлен после расследования инцидента на «Гран-при Великобритании» 2022 года с участием пилота «Альфа Ромео» Гуанью Чжоу и гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла.

В первом повороте пилоты столкнулись, после чего Чжоу проскользил по асфальту в перевернутом состоянии, а затем перелетел через барьер безопасности. 24-летний британец, несмотря на то что мог продолжать гонку, вышел из машины, чтобы удостовериться, что с 23-летним китайским пилотом все в порядке.