Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:54

FIA разрешит пилотам в исключительных случаях вернуться в гонку, если они покинули болид

Читать «СЭ» в

Всемирный совет FIA внес изменения в спортивный регламент «Формулы-1».

Об этом сообщает официальный сайт FIA.

В правила чемпионата внесен пункт, который позволит пилотам в исключительных случаях вернуться в гонку, если они покинули кокпит, остановившись на трассе. Отмечается, что список исключительных пунктов не прописан.

Пункт был добавлен после расследования инцидента на «Гран-при Великобритании» 2022 года с участием пилота «Альфа Ромео» Гуанью Чжоу и гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла.

В первом повороте пилоты столкнулись, после чего Чжоу проскользил по асфальту в перевернутом состоянии, а затем перелетел через барьер безопасности. 24-летний британец, несмотря на то что мог продолжать гонку, вышел из машины, чтобы удостовериться, что с 23-летним китайским пилотом все в порядке.

Источник: https://www.fia.com/news/fia-world-motor-sport-council-meets-historic-rac-london
Формула-1
Альфа Ромео
Мерседес
Джордж Расселл
FIA
0
Читайте также
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
«Схватил за шею и ударил головой о стену». Великий велогонщик сел в тюрьму за абьюз
Колокольцев заявил о раскрываемости 99% убийств в России
Сын Трампа высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада
Telegraph рассказала о ярости Макрона из-за действий Шольца
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцман поделился ожиданиями от дебюта в «Формуле-1» за «Феррари»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости