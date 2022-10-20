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Сегодня, 09:14

Шварцман поделился ожиданиями от дебюта в «Формуле-1» с «Феррари»

Ольга Стрельникова
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Тест-пилот «Феррари» россиянин Роберт Шварцман поделился ожиданиями от участия в первой практике на «Гран-При США».

«2022 год был для меня иным, нежели предыдущие, так как планировалось, что я не буду участвовать ни в каких гонках, а посвящу все время работе в команде. Я много работал на симуляторе и очень рад, что стал частью команды. Опыт, который я приобрел в 2022 году, многому научил меня. Дебютировать в «Формуле-1» с «Феррари» — это для меня большая честь и то, что, я первый пилот, который получил эту возможность после многих лет работы сделает этот уикенд особенным», — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Феррари».

Он также назвал трассу в Америке достаточно сложной и интересной. По его словам, он никогда прежде не выступал на этой трассе и тренировался в основном на симуляторе, так что он с нетерпением ждет возможности опробовать этот трек по-настоящему.

23-летний россиянин выступает под израильской лицензией.

Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021.

В первой практике россиянин заменит монегаска Шарля Леклера.

«Гран-При США» пройдет не трассе COTA с 21 по 23 октября.

Источник: https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/united-states-grand-prix-2022-preview
Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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