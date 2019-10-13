ФИА объяснила, почему Феттеля не наказали за фальстарт

Пресс-служба ФИА объяснила, почему пилот «Феррари» Себастьян Феттель не был наказан за фальстарт. Гонщик начал движение раньше, чем погасли огни. Болид дернулся, остановился и затем снова набрал ход, что можно считать фальстартом.

Сообщается, что датчики, определяющие ситуации с фальстартами, не зафиксировали факта неправильно взятого старта, так как движение автомобиля попало в допустимые рамки, поэтому в ФИА не стали наказывать Феттеля.

В итоге Феттель занял второе место на этапе чемпионата мира Формулы-1 «Гран-при» Японии.