Феттель выиграл квалификацию «Гран-при Японии», Квят — 14-й
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию «Гран-при Японии». Вторым стал его партнер по команде Шарль Леклер, а замкнул тройку финн Валттери Боттас из «Мерседес».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 14-м.
Гонка состоится сегодня, 13 октября, и начнется в 8.10 по московскому времени.
Чемпионат мира
17-й этап
«Гран-при Японии»
Квалификация
1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.27,064
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.27,253
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.27,293
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.27,302
5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.27,851
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.27,851
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.28,304
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.28,464
9. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.28,836
10. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.29,341
11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.29,254
12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.29,345
13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.29,358
14. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.29,563
15. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.30,112
16. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.29,822
17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.30,344
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.30,364
19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)
20. Роберт Кубица (Польша, Williams)