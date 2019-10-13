Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию «Гран-при Японии». Вторым стал его партнер по команде Шарль Леклер, а замкнул тройку финн Валттери Боттас из «Мерседес».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 14-м.

Гонка состоится сегодня, 13 октября, и начнется в 8.10 по московскому времени.

Чемпионат мира

17-й этап

«Гран-при Японии»

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.27,064

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.27,253

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.27,293

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.27,302

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.27,851

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.27,851

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.28,304

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.28,464

9. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.28,836

10. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.29,341

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.29,254

12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.29,345

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.29,358

14. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.29,563

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.30,112

16. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.29,822

17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.30,344

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.30,364

19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

20. Роберт Кубица (Польша, Williams)