Феттель считает, что новые правила "Формулы-1" вредят гонкам

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель раскритиковал изменения в регламенте "Формулы-1".

- Правила должны умещаться на две страницы формата A4, тогда у гонщиков появится пространство для маневра, – цитирует Феттеля Autosport. – "Формуле-1" нужно подумать и разобраться в себе. Чего мы хотим добиться? Зачем нужны все эти усложнения в регламенте? Что важнее – поддерживать высочайшие, недосягаемые стандарты технологий или предоставить болельщикам первоклассное спортивное шоу? Пока что все идет к тому, что гонщиков через несколько десятилетий просто уберут, но это не пойдет на пользу зрелищности.

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