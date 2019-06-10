Феттель не понимает, за что он получил штраф

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель считает несправедливый решение стюардов "Гран-при Канады" оштрафовать его, в результате чего победу одержал представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Мы заслуживали победу, таково наше мнение. Гонка прошла отлично, всю дистанцию я ощущал поддержку болельщиков на трибунах, – цитирует Феттеля Autosport. – Странное чувство, не знаю, что ещё сказать. Такие решения не идут на пользу популярности нашего спорта. Болельщики хотят видеть борьбу, и мы с Льюисом боролись. Обидно, когда стюарды принимают такие странные решения. Я не понимаю, за что получил штраф. Надо понимать, что контролировать машину на траве тяжело. И самое главное, что я никому не испортил гонку. Претензий к Льюису у меня нет. Когда я восстановил контроль над машиной, он был позади. Не знаю, насколько близко он подъехал ко мне до этого. При вылете с трассы я не мог следить за тем, что происходит у меня за спиной.

Немец финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа уступил лидерство Льюису Хэмилтону на "Мерседесе". Феттель был наказан за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

Феттель, которого признали гонщиком дня, после финиша эмоционально общался со своим гоночным инженером по радио, а затем остановил машину, не доезжая до места, где паркуются три призера. Он попытался пойти к судьям и пропустил процедуру интервью после финиша.

Немца вернули на подиум, однако по пути он подошел к машинам призеров с табличками и вернул к болиду Хэмилтона цифру "2". На свободное место, где должна быть припаркована его машина, установил табличку "1".

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