Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат во второй практике «Гран-при Мексики». Вторым стал представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен, тройку замкнул партнер Феттеля по команде Шарль Леклер. Победитель первой практики, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на этот раз стал пятым.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время. В первой практике он был девятым.