Феттель и Леклер сошли после контакта друг с другом
21:39
Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом в конце «Гран-при Бразилии».
Леклер пытался обогнать напарника в борьбе за четвертое место, немец попытался вернуть себе позицию на прямой, но их болиды соприкоснулись друг с другом, гонщики получили двойной прокол и сошли.
LAP 66/71— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
UN. BE. LIEVABLE. #BrazilGP ?? #F1 pic.twitter.com/ONEjAtvaBb
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