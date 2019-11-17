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Феттель и Леклер сошли после контакта друг с другом

21:39
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Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом в конце «Гран-при Бразилии».

Леклер пытался обогнать напарника в борьбе за четвертое место, немец попытался вернуть себе позицию на прямой, но их болиды соприкоснулись друг с другом, гонщики получили двойной прокол и сошли.

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