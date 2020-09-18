Феттель хотел купить «Феррари» 2004 года, но он был слишком дорогой

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал, что хотел купить «Феррари» образца 2004 года. На болиде Ferrari F2004 Михаэль Шумахер последний раз в карьере стал чемпионом «Королевских гонок».

— Это моя любимая машина. Наши нынешние машины гораздо больше, на 160-170 кг тяжелее, — цитирует Autosport Феттеля. — Одна такая была выставлена на продажу. Я хотел ее купить, но она была слишком дорогая.