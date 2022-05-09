Ферстаппен стал победителем «Гран-при Майами»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами».
Нидерланский гонщик показал лучший результат. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Кевин Магнуссен из «Хааса» сошли с дистанции. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромер»), Ландо Норрис («Макларен») и Пьер Гасли («Альфа Таури») не финишировали.
Формула-1. 5-й этап
«Гран-при Майами»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 3,786
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 8,229
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,638
5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 18,582
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 21,368
7. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 25,073
8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 28,386
9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 32,128
10. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 32,365
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 35,902
12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 37,026
13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 40,146
14. Николас Латифи (Канада, Williams) — ,49,936
15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 73,305
16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — сход
17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — сход
Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)