Ферстаппен стал победителем «Гран-при Майами»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами».

Нидерланский гонщик показал лучший результат. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Кевин Магнуссен из «Хааса» сошли с дистанции. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромер»), Ландо Норрис («Макларен») и Пьер Гасли («Альфа Таури») не финишировали.

Формула-1. 5-й этап

«Гран-при Майами»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 3,786

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 8,229

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,638

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 18,582

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 21,368

7. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 25,073

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 28,386

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 32,128

10. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 32,365

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 35,902

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 37,026

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 40,146

14. Николас Латифи (Канада, Williams) — ,49,936

15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 73,305

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — сход

17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — сход

Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)