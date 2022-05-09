Даниил Мове считает, что «Ред Булл» будет доминировать в этом сезоне «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Мове в разговоре с «СЭ» подвел итоги «Гран-при Майами».

«Почему Леклеру не удалось догнать Ферстаппена даже с DRS? У «Феррари» на эту гонку была более загруженная аэродинамика, они настроили машину на повороты, а «Ред Булл» изначально настраивали на прямые. Это лучше сработало. Вторая тенденция, которая пока наблюдается: все-таки «Феррари» не так бережно работает с резиной, как «Ред Булл».

Мое ощущение, что они смогут поддерживать чуть более хорошим темпы модернизации. Мне кажется, в этом году они будут доминировать. Очень надеюсь, что «Феррари» сможет составить конкуренцию, интересно смотреть за их борьбой. Лично я болею за Сайнса. Надеюсь, сможет еще подтянуться, хотя начало сезона слабое. Жалко, что Перес не смог поагрессивней бороться на медиуме" , — сказал Мове «СЭ».

Даниил Мове не ожидает, что «Мерседес» сможет вдруг неожиданно стать конкурентноспособными.

«Насколько повлияла авария Норриса на результаты гонки? Прилично повлияла. Расселу повезло, например. С одной стороны, мы видим, что Рассел обгоняет Хэмилтона в этом году, с другой стороны, несколько раз ему повезло по тактике и так далее, по сравнению с Хэмилтоном. Так было и сегодня. Жалко очень Мика Шумахера, который, я считаю, совершенно не виноват в этом столкновении. Он хорошо проводил гонку, ему бы не помешали сегодняшние очки, чтобы обогнать Магнуссена. Жалко, что Феттель захлопнул калитку, но, думаю, он просто не видел Мика», — добавил Мове.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами».

Нидерланский гонщик показал лучший результат. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.