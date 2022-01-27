Ферстаппен представил новый шлем на сезон-2022

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал новый шлем, в котором будет выступать в сезоне-2022 «Формулы-1».

В дизайн внесли небольшие цветовые изменения, а также добавили цифру 1, в честь чемпионского титула Ферстаппена.

«Лев, изображенный сверху, тоже стал золотым. Появилась единичка. И еще я попросил изобразить на задней стороне звезду, символизирующую победу в чемпионате», — сказал Ферстаппен.

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Very happy to show you all my new helmet for the 2022 season! It's the small details that make the difference 1???



1:2 & 1:4 2022 scale models available soon. Pre-register now to be the first to know. ? https://t.co/ZJL7fBwqAy pic.twitter.com/msq2Jcj9Hy — Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 27, 2022

По итогам сезона-2021 Макс завоевал свой первый чемпионский титул в «Формуле-1», опередив семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на 8 очков. Он одержал победу в чемпионате, обогнав Хэмилтона на последнем круге последней гонки сезона в Абу-Даби.