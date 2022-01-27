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Сегодня, 16:00

Ферстаппен представил новый шлем на сезон-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал новый шлем, в котором будет выступать в сезоне-2022 «Формулы-1».

В дизайн внесли небольшие цветовые изменения, а также добавили цифру 1, в честь чемпионского титула Ферстаппена.

«Лев, изображенный сверху, тоже стал золотым. Появилась единичка. И еще я попросил изобразить на задней стороне звезду, символизирующую победу в чемпионате», — сказал Ферстаппен.

По итогам сезона-2021 Макс завоевал свой первый чемпионский титул в «Формуле-1», опередив семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на 8 очков. Он одержал победу в чемпионате, обогнав Хэмилтона на последнем круге последней гонки сезона в Абу-Даби.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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