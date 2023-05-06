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Сегодня, 09:39

Леклер заявил, что у «Феррари» есть квалификационный тем на трассе в Майами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своей аварии во второй практике на «Гран-при Майами».

«Мне особенно нечего сказать об аварии — я перестарался с атакой, поэтому вылетел. В остальном я доволен скоростью машины на одном круге, но в гоночном темпе мы далеко позади. Гонщики «Ред Булл» вновь выступают в собственной лиге, поэтому нам нужно найти способ много отыграть в гонке. Однако квалификационный темп у нас более-менее есть. Тренировки получились достаточно сложными, поскольку сцепление было только на траектории. Я атаковал слишком сильно, потерял контроль над задней частью машины, постарался все исправить, но у шин не было сцепления, чтобы повернуть. Передняя часть машины разбита, но серьезных повреждений нет, а это самое главное. В субботу будет новый день, и я уверен, что он сложится хорошо. Что касается гонки, то у нас нет волшебного решения, которое позволит сократить отставание. Я не думаю, что мы сможем заметно прибавить», — приводит слова Леклера SkySports.

Квалификация к «Гран-при Майами» пройдет 6 мая в 23:00 по мск. Сама гонка пройдет 7 мая. Старт в 22:30 по мск.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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