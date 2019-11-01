Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при США»
20:43
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».
Второе время у Себастьяна Феттеля («Феррари»), третье — у Александра Албона («Ред Булл»). Четвертым с отставанием почти в секунду стал Пьер Гасли («Торо Россо»).
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — восьмой, россиянин Даниил Квят («Торо Россо») — 11-й, Валттери Боттас («Мерседес») — 17-й.
FP1 CLASSIFICATION@redbullracing's @Max33Verstappen leads the way, with team mate @alex_albon in P3 behind Sebastian Vettel#USGP ?? #F1 pic.twitter.com/6G3n5azZbX— Formula 1 (@F1) November 1, 2019
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