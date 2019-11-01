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Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при США»

20:43
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Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».

Второе время у Себастьяна Феттеля («Феррари»), третье — у Александра АлбонаРед Булл»). Четвертым с отставанием почти в секунду стал Пьер Гасли («Торо Россо»).

Льюис Хэмилтон («Мерседес») — восьмой, россиянин Даниил Квят («Торо Россо») — 11-й, Валттери Боттас («Мерседес») — 17-й.

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