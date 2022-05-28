Сайнс объяснил, почему столкнулся с Пересом в квалификации «Гран-при Монако»

Пилот «Ферррари» Карлос Сайнс объяснил, почему столкнулся с Серхио Пересом из «Ред Булла» в конце квалификации «Гран-при Монако».

Переса развернуло на выходе из 8-го поворота. После этого на том же участке трассы развернуло Сайнса и он ударился о машину Серхио.

«Перес врезался передо мной, а я был на быстром круге. Увидел желтый флаг в восьмом повороте, пришлось ударить по тормозам, и я сделал все возможное, чтобы избежать столкновения. Жаль, что очередной красный флаг стоил нам завершения сессии, так что я не поборолся за поул.

Сегодня мы весь день показывали очень хороший темп и готовились к квалификации. Мы так и не узнаем, как все закончилось бы, но ощущения были хорошими. Завтра нужно завершить начатое», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Сайнс будет стартовать в гонке со второй позиции. Поул завоевал напарник Сайнса Шарль Леклер. Серхио Перес стал третьим.

Гонка «Гран-при Монако» состоится завтра, 29 мая, в 16:00 по московскому времени.