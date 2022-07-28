Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Венгрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Венгрии».

«В Венгрии особенная трасса. Мне действительно доставляет удовольствие пилотировать на ней, потому что это немного похоже на картинг. Там очень техничный второй сектор, и это мне нравится. Будет интересно посмотреть, как погода повлияет на наше выступление.

Трудно сказать, как все сложится в этот уикенд, ведь это не самая удачная трасса для нас, но, конечно, я хочу хорошего результата. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Ферстаппена The Checkered Flag.

«Гран-при Венгрии» пройдет в Будапеште с 29 по 31 июля.