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Сегодня, 16:08

Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Венгрии»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Венгрии».

«В Венгрии особенная трасса. Мне действительно доставляет удовольствие пилотировать на ней, потому что это немного похоже на картинг. Там очень техничный второй сектор, и это мне нравится. Будет интересно посмотреть, как погода повлияет на наше выступление.

Трудно сказать, как все сложится в этот уикенд, ведь это не самая удачная трасса для нас, но, конечно, я хочу хорошего результата. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Ферстаппена The Checkered Flag.

«Гран-при Венгрии» пройдет в Будапеште с 29 по 31 июля.

Источник: https://www.thecheckeredflag.co.uk/2022/07/max-verstappen-its-difficult-to-say-how-i-think-we-will-perform-this-weekend/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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