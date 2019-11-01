Ферстаппен ответил Хэмилтону, намекнув на неуважение со стороны британца

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен ответил на замечания гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после «Гран-при Мексики». Британец выразил предположение, что голландцу всегда нужно больше пространства для борьбы, чтобы никто не страдал.

— Я думаю, это немного некорректный комментарий, — цитирует F1i Ферстаппена. — Потому что я жесткий, но честный гонщик. Конечно, легко на любого что-то накопать. Но пусть говорят. Это хорошо, когда о тебе говорят. Значит, о тебе думают. Я же сосредоточен на своей работе, и этого достаточно. Это все показывает, что я в их головах. Это хорошо. Но мы не копаемся в чужих делах на пресс-конференции, потому что это неуважительно. Я предпочитаю сражаться на трассе. Мне нравится бороться изо всех сил. Если же кто-то хочет, чтобы я оказался позади, то им лучше оставаться дома. Мы гонщики «Формуды-1», лучшие в этом деле. Мы боремся за победу. Ради этого и работаем.