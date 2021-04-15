Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» на «Гран-при» в Имоле
18:53
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу предстоящего этапа «Гран-при» «Формулы-1» в Имоле.
«Как я уже говорил, это не Бахрейн: возможно, первый этап стал исключением, но я, конечно же, надеюсь, что нет. Есть ощущение, что это не так. Если у нас быстрейшая машина, это не будет иметь значения, потому что впереди 22 гонки, где можно финишировать впереди.
Без сомнения, здесь нам нужно выступить лучше. Но, с другой стороны, «Мерседес» тоже может прибавить», – цитирует Ферстаппена RaceFans.
«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 апреля в Италии.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/04/15/verstappen-lost-win-in-bahrain-is-not-going-to-matter-if-we-have-fastest-car/
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