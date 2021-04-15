Боттас заявил, что «Мерседес» способен догнать «Ред Булл» в этом сезоне

Гонщик «Мерседес» Валттери Боттас заявил, что сохраняет надежду на то, что его команда догонит «Ред Булл» по развитию болида.

«Я все еще верю, что мы способны догнать «Ред Булл». У меня есть чувство, что из машины можно выжать больше. Если мы наладим баланс, поработаем над управляемостью и будем лучше проходить повороты, то сможем стать быстрее благодаря пониманию болида и работе с настройками. Мы понимаем, что «Ред Булл» неплохо справляется с доработкой болида по ходу сезона, но мы должны опередить их в этом», — приводит The Race слова Боттаса.

Второй этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Имоле с 16 по 18 апреля.