СМИ: второй сезон подряд «Гран-при Канады» будет отменен из-за коронавируса
19:42
Организаторы «Гран-при Канады» приняли решение отменить этап в Монреале, сообщает «Радио Канада» 15 апреля.
По данным источника, такое решение связано с тем, что даже при проведении гонки без зрителей сохраняется высокий риск вспышки заражения коронавирусом.
Ранее CBC сообщал, что организаторы канадского этапа «Формулы-1» запросили у правительства Канады 6 миллионов долларов компенсации, если гонка пройдет без зрителей. В прошлом году «Гран-при Канады» был отменен из-за коронавирусных ограничений.
«Гран-при Канады» запланирован на 11-13 июня.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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