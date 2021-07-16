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Ферстаппен — лучший в первой практике «Гран-при Великобритании», Мазепин — 19-й

18:09
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат (1.27,035) в первой свободной практике «Гран-при Великобритании».

Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена» (+0,779). Третьим стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,780).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат (+2,773). Его напарник Мик Шумахер —17-й (+2,192).

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