Ферстаппен — лучший в первой практике «Гран-при Великобритании», Мазепин — 19-й
18:09
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат (1.27,035) в первой свободной практике «Гран-при Великобритании».
Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена» (+0,779). Третьим стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,780).
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат (+2,773). Его напарник Мик Шумахер —17-й (+2,192).
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