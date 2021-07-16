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Леклер посвятил шлем на «Гран-при Великобритании» 70-летию первой победы «Феррари» в «Формуле-1»

16:38
Шарль Леклер с шлемом, посвященным первой победе «Феррари» в «Формуле-1». Фото Twitter
Шарль Леклер с шлемом, посвященным первой победе «Феррари» в «Формуле-1». Фото Twitter
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выступит на «Гран-при Великобритании» в шлеме, посвященном 70-летию первой победы итальянской команды в «Формуле-1».

«Феррари» одержала первую победу в «Формуле-1» 14 июля 1951 года на трассе в Сильверстоуне, где пройдет ближайший этап гоночной серии.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 16 по 18 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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