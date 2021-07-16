Леклер посвятил шлем на «Гран-при Великобритании» 70-летию первой победы «Феррари» в «Формуле-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выступит на «Гран-при Великобритании» в шлеме, посвященном 70-летию первой победы итальянской команды в «Формуле-1».

«Феррари» одержала первую победу в «Формуле-1» 14 июля 1951 года на трассе в Сильверстоуне, где пройдет ближайший этап гоночной серии.

70 years since the first ever @ScuderiaFerrari win. Every day we're working for the next one. pic.twitter.com/xIbnfXteN2 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 16, 2021

«Гран-при Великобритании» пройдет с 16 по 18 июля.