Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Великобритании», Мазепин — 20-й
Победу в квалификации «Гран-при Великобритании» одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На третьей позиции еще один представитель «Мерседеса» — Валттери Боттас. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 20-й позиции.
Квалификация определяет порядок старта не в гонке, а в завтрашнем спринте, который начнется в 18.30 по московскому времени.
Великобритания
Чемпионат мира
10-й этап
«Гран-при Великобритании»
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.26,134
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.26,209
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.26,328
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.26,828
5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.26,844
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.26,897
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.26,899
8. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.26,971
9. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.27,007
10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.27,179
11. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.27,245
12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.27,273
13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.27,340
14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.27,617
15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.27,665
16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.28,043
17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.28,062
18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.28,254
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.28,738
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.29,051
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