Победу в квалификации «Гран-при Великобритании» одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На третьей позиции еще один представитель «Мерседеса» — Валттери Боттас. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 20-й позиции.

Квалификация определяет порядок старта не в гонке, а в завтрашнем спринте, который начнется в 18.30 по московскому времени.

Великобритания

Чемпионат мира

10-й этап

«Гран-при Великобритании»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.26,134

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.26,209

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.26,328

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.26,828

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.26,844

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.26,897

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.26,899

8. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.26,971

9. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.27,007

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.27,179

11. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.27,245

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.27,273

13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.27,340

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.27,617

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.27,665

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.28,043

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.28,062

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.28,254

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.28,738

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.29,051