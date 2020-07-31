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Ферстаппен — лучший по итогам первой практики «Гран-при Великобритании», Квят — 10-й

14:37
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Великобритании».

Время голландца — 1.27,422. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,474), третий результат — у Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» (+0,582). Нико Хюлькенберг, выступающий на этапе вместо прежнего партнера Стролла по команде, Серхио Переса, заразившегося коронавирусом, показал 9-е время (+1,170).

На одну позицию ниже немца оказался россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» (+1,446). Партнер Квята по команде, Пьер Гасли стал 11-м (+1,487). Единственным пилотом, не показавшим времени, оказался пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Немец провел на трассе два круга, но не смог показать времени и вернулся в боксы из-за технических неполадок.

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