Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Великобритании».

Время голландца — 1.27,422. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,474), третий результат — у Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» (+0,582). Нико Хюлькенберг, выступающий на этапе вместо прежнего партнера Стролла по команде, Серхио Переса, заразившегося коронавирусом, показал 9-е время (+1,170).

На одну позицию ниже немца оказался россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» (+1,446). Партнер Квята по команде, Пьер Гасли стал 11-м (+1,487). Единственным пилотом, не показавшим времени, оказался пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Немец провел на трассе два круга, но не смог показать времени и вернулся в боксы из-за технических неполадок.