"Феррари" сохранит тандем пилотов Феттель - Леклер в следующем году

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что не собирается менять пару гонщиков в лице Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера в следующем году.

"В нашем распоряжении два высококлассных гонщика, так что я не вижу причин менять состав на следующий сезон, – цитирует итальянца Marca. – У обоих имеется на руках действующий контракт. Не сомневаюсь, что Феттель будет с нами и в 2020 году.

Что касается Леклера, то он хорошо справляется с давлением в дебютный сезон. Да, он допускает ошибается, но старается учиться и не повторять их".