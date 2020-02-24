«Феррари» признала проблему с двигателем на машине Феттеля во время тестов

«Феррари» подтвердила, что у нее возникли проблемы с двигателем во время первой части предсезонных тестов в Барселоне. Неполадки возникли на машине Себастьяна Феттеля, который пятничную программу тестов провел в медленном режиме.

— Мы проверили неисправность на базе в Маранелло, — говорится в заявлении «Феррари». — Проблемы связаны с системой смазки двигателя, но они не носят структурный характер. Это не повод для беспокойства, мы работаем над устранением проблемы.

Тесты в Барселоне возобновятся 26 февраля.