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Сегодня, 23:23

Фернандо Алонсо: «В середине года решу, продолжать ли выступление в «Ф-1»

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал, что пока не принял решение, где продолжит карьеру после следующего сезона.

«Сейчас отвечу, что я хочу продолжать выступления в «Ф-1», но окончательное решение приму решение только в середине года, — приводит слова Алонсо RTL. — Надеюсь, машина будет конкурентоспособной. Я вернулся в чемпионат из-за нового регламента и ждал этих машин полтора года. Я видел, как команда строила эту машину с нуля, и мы действительно мотивированы».

Контракт испанца, которому летом исполнится 41 год, с «Альпин» истекает в конце сезона-2022.

Альпин
Фернандо Алонсо
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