Фернандо Алонсо: «Я всю жизнь выступаю в гонках и хорошо умею делать только это»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что пока не задумывался о завершении карьеры.

«Если молодой гонщик опередит вас на последнем круге гонки, в которой очень велики нагрузки, просто потому, что у него лучше физическая форма, тогда возраст может стать помехой. Но такого пока никогда не было. Во всем остальном возраст обеспечивает одни лишь преимущества.

У меня нет плана B. Я всю жизнь выступаю в гонках и хорошо умею делать только это. Ничему другому я не учился. Вся моя жизнь посвящена автоспорту. Если когда-нибудь придется расстаться с «Формулой-1?, я продолжу выступать в других гонках. Например, победа в «Дакаре» остается моей целью. Но перспектива просто сидеть дома меня пугает», — приводит слова Алонсо Auto Motor und Sport.