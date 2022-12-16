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Сегодня, 21:36

Бывшая гонщика Сьюзи Вольфф может возглавить «Уильямс»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывшая гонщица, руководитель команды «Вентури» в «Формуле-Е» Сьюзи Вольфф может стать новым руководителем «Уильямса» в «Формуле-1», сообщает SoyMotor.

По данным источника, этому может помешать два фактора — во-первых, неизвестно, готова ли Сьюзи работать на протяжении 23 гонок в сезоне, а во-вторых — негативную роль может сыграть конфликт интересов, поскольку муж Сьюзи, Тото Вольфф, возглавляет «Мерседес».

У девушки уже есть опыт работы в «Уильямсе», так как она была в ней в качестве резервного гонщика и тест-пилота с 2012 по 2015 год. Вольфф закончила карьеру гонщицы в конце 2015 года.

В прошлом сезоне под ее руководством команда «Вентури» стала вице-чемпионом командного зачета «Формулы-Е».

Ранее Йост Капито покинул пост руководителя «Уильямса». Также из клуба ушел технический директор Франсуа-Хавьер Демайсон.

Источник: SoyMotor
Формула-1
Уильямс
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