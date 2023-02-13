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Сегодня, 23:31

Фернандо Алонсо: «Нас не устроит четвертое или второе место»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Формулы-1».

«Новая машина выглядит потрясающе, но теперь нужно убедиться, что она будет быстра каждый гоночный уик-энд. Не могу дождаться момента, когда сяду за руль.

Меня отлично приняли в команде. Последние несколько месяцев я постоянно находился на связи, а в январе уже приехал на базу. Я работал на симуляторе, знакомился с новыми людьми, осмотрел новую базу, которая будет достроена в ближайшее время. В команде многое происходит, и я чувствую эту энергию.

Мы твердо стоим на земле, но нас не устроит четвертое или второе место. Да, возможно мы не начнем сразу побеждать, но мы должны гарантировать, что машина 2023 года станет хорошей основой для будущих проектов», — цитирует Алонсо Marca.

41-летний Алонсо пришел на смену четырехкратному чемпиону, немцу Себастьяну Феттелю, завершившему карьеру по окончании сезона-2022.

ФК Астон Вилла
Фернандо Алонсо
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