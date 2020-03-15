Этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 могут сократить до двух дней

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун предположил способ минимизации потерь гонок из-за пандемии коронавируса. Ранее был отменен «Гран-при Австралии».

— Мы перенесем отложенные гонки на другие даты, — цитирует Брауна Sky Sports. — За счет летнего перерыва можно провести несколько «Гран-при». Шансы на полноценный календарь есть. Сможем провести 17-18 гонок или даже больше, зависит от того, когда начнем сезон.

Один из вариантов — сокращение гоночного уик-энда до двух дней. Тогда сможем проводить по три этапа подряд. Не хотим слишком сильно нагружать команды, но они должны проявлять гибкость.