Ермилин считает обвинения в адрес Мазепина вмешательством в личную жизнь

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал нашумевшее видео гонщика Никиты Мазепина.

Российский пилот выложил в свой Instagram-аккаунт видео, в котором он пристает к своей подруге, та в ответ показывает нецензурный жест. Мазепин уже принес свои извинения и удалил видео. В следующем году он должен дебютировать в «Формуле-1» в составе «Хааса».

— Сегодня гонщики «Формулы-1» — это выхолощенные, в том числе из-за общения со СМИ, с корпорациями, спонсорами, с которыми они сотрудничают, почти не живые люди. Личностей сейчас очень мало, — сказал Ермилин «СЭ». — И это одна из проблем «Формулы-1». С моей точки зрения, настоящие гонщики остались в 70-х, 80-х, 90-х годах. Это живые, абсолютно нормальные люди с эмоциями.

Посмотрите на NASCAR. Вот там находятся люди, которые могут сказать, что они думают, а здесь это не так. Гонщика сразу со всех сторон заклюют.

Сегодня социальные сети — это такое зло, которое, к сожалению, дает всем возможность вмешиваться в личную жизнь. Соответственно, сегодня на каждый чих можно ожидать последствия. Гонщик «Формулы-1» — это нормальный человек.

Мы же знаем, что внутри личной жизни каждого человека что-то подобное происходит. А то, что это вылилось наружу, это просто вмешательство в личную жизнь. Нас это не касается. Да, в «Формуле-1», как и во всем мире, обращают внимание на такие инциденты, если это вообще так можно назвать. Но к спорту это не имеет никакого отношения. Слишком много внимания этому уделяется. Надо отдать им возможность оставаться людьми.

(Екатерина Звенигородская)