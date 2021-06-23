Экс-вице-президент «Мерседеса» высказался об инциденте Мазепина с Шумахером

Немецкий журналист и экс-вице-президент «Мерседеса» Норберт Хауг прокомментировал инцидент произошедший на «Гран-при Франции» между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.

«Мне не в чем обвинить Мазепина, – цитирует Хауга Motorsport-total. – Если напарник видит, что своими действиями ему удается расстроить тебя, выбить из равновесия – это значит, что он может положить балл себе в копилку. Шумахеру лучше было бы сделать вид, что ничего не случилось.

Реакцию Мика тоже можно понять, в том числе его недовольство после гонки. У них был инцидент в Баку, который произошел на гораздо более высоких скоростях, и тогда я гораздо критичнее оценил действия Мазепина. Здесь же скорости были не такими высокими, к тому же Мазепин в повороте находился на внутренней траектории».

На старте гонки «Гран-при Франции» 22-летний россиянин атаковал и обогнал 22-летнего немца, который был вынужден проехать по обочине трассы. Шумахер занял 19-е место в гонке на «Гран-при Франции». Мазепин закончил на последней, 20-й позиции.