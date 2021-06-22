В «Ред Булл» высказались о стратегии команды с двумя пит-стопами на «Гран-при Франции»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результат «Гран-при Франции». Победу в гонке одержал пилот команды Макс Ферстаппен.

«В начале гонки мы решили, что Ферстаппен перейдет на стратегию с двумя пит-стопами, а Перес продлит первый отрезок. Мы ожидали, что Макс опередит Хэмилтона за три круга до финиша, но обгон случился лишь на предпоследнем круге, так что пришлось понервничать! Тем не менее, наша стратегия, работа на пит-стопах и, разумеется, выступление Ферстаппена получились превосходными.

Мы планировали, что оторвемся на две или три секунды на старте, однако выезд Макса за пределы трассы на первом круге внес коррективы. Затем, когда Макс оказался впереди, а пилоты «Мерседеса» давили на него, стало ясно, что ситуация ухудшается, однако мы рискнули и решились на второй пит-стоп», — приводит слова Марко Tr.motorsport.

На втором месте в гонке во Франции финишировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третий — напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес.