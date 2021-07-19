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Гельмут Марко: «Учитывая силу удара, мы ожидали, что последствия будут намного серьезнее»

18:02
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Советник «Ред Булла» Гельмут Марко рассказал о состоянии Макса Ферстаппена после аварии на «Гран-при Великобритании».

«Учитывая силу удара и перегрузку в 51G, мы ожидали, что последствия будут намного серьезнее. Однако на деле у Макса просто немного побаливает шея. В остальном он в порядке. Что до самой аварии, то разбитый болид обойдется нам примерно в 0,75 миллиона евро», — рассказал Марко BBC.

Ферстаппен после столкновения с Льюисом Хэмилтоном и вылета с трассы на старте «Гран-при Великобритании» был отправлен в больницу для прохождения медицинского обследования и выписан только вчера поздним вечером.

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Иван Шитик все материалы автора

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