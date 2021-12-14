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Эдди Джордан: «Ферстаппен наработал на титул, тем не менее Хэмилтон сам дал ему шанс»

14:49
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Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан прокомментировал итог сезона-2021.

«Невозможно отрицать, что Ферстаппен наработал на титул. Тем не менее, я считаю, что Хэмилтон дал ему шанс, — приводит слова Джордана BBC. — Он позволил такому агрессивному и самонадеянному пилоту как Ферстаппен вырвать у него чемпионство. Думаю, Льюис был слишком долго был чрезмерно мягким — ему нужно снова действовать жестче.

Дело в языке тела. Послушайте, как Льюис говорил после финиша — он действовал очень по-спортивному. Вся Британия может гордиться им, но хорошие парни не выигрывают титулы, а он стал хорошим парнем. Льюис — лучший гонщик, которого я видел, а на моем веку выступали выдающиеся пилоты".

Чемпионом «Формулы-1» сезона-2021 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке на «Гран-при Абу-Даби» он на последнем круге обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/formula1/59588859

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Анна Горшкова все материалы автора
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