Шварцман провел первый день тестов «Формулы-1» за рулем «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман провел первый день тестов «Формулы-1» за рулем болида «Феррари». Видео опубликовала пресс-служба команды в Twitter.

14 декабря он проведет полдня за рулем болида «Феррари» SF21. 15 декабря россиянин сядет за руль машины «Хааса» на тестах новичков.

В сезоне-2021 Шварцман выступал за команду Prema в «Формуле-2». 22-летний гонщик занял второе место в чемпионате.