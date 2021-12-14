Шварцман провел первый день тестов «Формулы-1» за рулем «Феррари»
17:14
Российский гонщик Роберт Шварцман провел первый день тестов «Формулы-1» за рулем болида «Феррари». Видео опубликовала пресс-служба команды в Twitter.
14 декабря он проведет полдня за рулем болида «Феррари» SF21. 15 декабря россиянин сядет за руль машины «Хааса» на тестах новичков.
В сезоне-2021 Шварцман выступал за команду Prema в «Формуле-2». 22-летний гонщик занял второе место в чемпионате.
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