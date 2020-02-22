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Джордж Расселл: «Уильямс» точно не будет отставать так сильно, как в прошлом году"

13:24
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что в новом сезоне команда сможет бороться на равных с болидами других коллективов.

— «Уильямс» точно не будет отставать так сильно, как в прошлом году, — цитирует Motorsport.com Расселла. — В прошлом году мы проигрывали в среднем по секунде за круг, и можно сказать, что остальные прибавили как минимум на три десятых — вот столько нам надо отыграть. Если мы достигнем цели — будет здорово, тогда сможем бороться с другими командами.

«Уильямс» занимал последнее место в кубке конструкторов два предыдущих сезона подряд. Сезон-2020 стартует 15 марта в Австралии.

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