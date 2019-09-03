Джеки Стюарт: «Смерть Юбера должна стать тревожным звонком для молодого поколения»

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что гибель Антуана Юбера во время гонки в «Формуле-2» в Бельгии должна стать тревожным звонком для «Формулы-1». По его словам, с ростом безопасности болидов растет и самоуспокоенность, которая может нести угрозу.

— За последние год-полтора было много инцидентов, которые закончились куда менее печально, чем тот, что мы видели в «Формуле-2», — цитирует F1i Стюарта. — Мы видели, как ломались крылья, машины взмывали в воздух. Это даже случилось в воскресенье, когда Ферстаппен столкнулся с Райкконеном на первом круге. Сейчас пилотам нужно признать, что они должны позволять себе меньше вольностей, потому что нельзя думать, что вы пуленепробиваемые. Невозможно жить в режиме сумасшествия. Это должно стать тревожным звонком. Шок и горе, с которыми молодежь столкнулась в Спа, стало чем-то новым для этого поколения. Внезапно все задумались, что может произойти катастрофа, если что-то пойдет не так. Катастроф давно не было.