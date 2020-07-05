Два болельшика забрались в горы, чтобы посмотреть «Гран-при Австрии»

Два болельщика поднялись на горный участок близ трассы «Формулы-1» в Австрии. Из соображений безопасности гонка проходит без зрителей. Фанаты смогли понаблюдать как минимум за третьей практикой «Гран-при Австрии» с живописного места высоко в горах.

Even behind closed doors, you still find a way to watch ?



There are no fans in the world like F1 fans ??#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/lK7ox2DdNa — Formula 1 (@F1) July 4, 2020