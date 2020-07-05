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Два болельшика забрались в горы, чтобы посмотреть «Гран-при Австрии»

5 июля 2020, 09:03
Фанаты &quot;Формулы-1&quot; следят за тренировкой &quot;Гран-при Австрии&quot;. Фото Twitter
Фанаты &quot;Формулы-1&quot; следят за тренировкой &quot;Гран-при Австрии&quot;. Фото Twitter

Два болельщика поднялись на горный участок близ трассы «Формулы-1» в Австрии. Из соображений безопасности гонка проходит без зрителей. Фанаты смогли понаблюдать как минимум за третьей практикой «Гран-при Австрии» с живописного места высоко в горах.

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