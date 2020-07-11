Дождь в Шпильберге прекратился. Квалификация «Гран-при Штирии» может состояться по расписанию

Дождь на трассе в Шпильберге (Австрия) прекратился, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Сообщается, что трасса начинает высыхать, а это значит, что квалификация «Гран-при Штирии» может состояться по расписанию (она запланирована на 16.00 по московскому времени). Ранее из-за ливня была отменена третья сессия свободных заездов, которая должна была состояться в 13.00.