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Дождь в Шпильберге прекратился. Квалификация «Гран-при Штирии» может состояться по расписанию

11 июля 2020, 15:43

Дождь на трассе в Шпильберге (Австрия) прекратился, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Сообщается, что трасса начинает высыхать, а это значит, что квалификация «Гран-при Штирии» может состояться по расписанию (она запланирована на 16.00 по московскому времени). Ранее из-за ливня была отменена третья сессия свободных заездов, которая должна была состояться в 13.00.

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