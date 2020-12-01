Директор «Хаас» Штайнер прокомментировал подписание контракта с Мазепиным

Технический директор «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от появления в команде «Формулы-1» российского гонщика Никиты Мазепина.

«Я рад, что Никита будет выступать в «Хаасе». Мазепин показал очень хороший уровень в «Формуле-2» в нынешнем сезоне, забрав несколько подиумов. И это на второй год выступлений! Россиянин прошел путь от серии GP3 до «Формулы-2», и скоро его ждет дебют в «Королевских гонках», — цитирует Штайнера официальный сайт «конюшни».

Также Штайнер отметил, что в команде уже ждут дебюта россиянина, и «с рекордными 23 гонками он получит много возможностей, чтобы прочувствовать уровень «Формулы-1».

Никита Мазепин подписал долгосрочный контракт с «Хаас», сообщает пресс-служба команды.

Мазепин уже был в команде «Формулы-1» «Форс Индия» с 2016 по 2018 год в качестве резервного пилота.

Ранее сам Мазепин прокомментировал переход в «Хаас».

«Стать пилотом «Формулы-1» — мечта всей моей жизни, — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина. — Я очень ценю доверие, которое оказали мне Джин Хаас, Гюнтер Штайнер и вся команда».