Мазепин: «Стать пилотом «Формулы-1» — мечта всей моей жизни»
Новичок команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свой переход в команду «Формулы-1». Российский гонщик дебютирует в «Королевских гонках» в сезоне-2021.
«Стать пилотом «Формулы-1» — мечта всей моей жизни, — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина. — Я очень ценю доверие, которое оказали мне Джин Хаас, Гюнтер Штайнер и вся команда. Они дают возможность молодому водителю, и я им за это благодарен. С нетерпением жду начала совместной работы как на трассе, так и вне ее».
Мазепин выразил надежду, что ему удастся продолжить демонстрировать свои способности после удачного сезона в «Формуле-2». По его словам, команда ждет от него предложений, чтобы доработать подготовку к 2021 году и на будущее.
В сезоне-2020 Мазепин выступал в команде Hitech Grand Prix, одержал победу в одной гонке и занял в общем зачете пятое место.
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