Российский гонщик Мазепин будет выступать за «Хаас» в «Формуле-1»

Российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с «Хаасом», сообщает пресс-служба команды. Пилот заключил многолетнее соглашение с командой и дебютирует в «Формуле-1"в 2021 году.

Мазепин уже был в команде «Формулы-1» «Форс Индия» с 2016 по 2018 год в качестве резервного пилота. Сезон-2020 он провел в «Формуле-2» в составе Hitech Grand Prix, одержал победу в одной гонке и занял в общем зачете пятое место.

Мазепин станет четвертым призовым пилотом «Формулы-1» из России. С 2010 по 2012 год в «Королевских гонках» выступал Виталий Петров («Рено», «Катерхэм»), с 2014 по 2017-й и с 2019 года выступает Даниил Квят («Торо Россо», «Ред Булл», «Альфа Таури»), а Сергей Сироткин провел сезон-2018 в составе «Уильямса».

Если Квят сохранит место в «Альфа Таури», то сезон-2021 станет первым в «Формуле-1» с двумя призовыми российскими пилотами.