Даниил Квят: "Я проводил хорошие гонки с низких позиций, завтра попытаюсь сделать то же самое"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен выступлением в квалификации "Гран-при Франции". Россиянин показал 16-й результат, но из-за штрафа стартует предпоследним.

- Я доволен тем, как прошла квалификация. Было приятно провести хороший круг. Мы знали, что моя квалфикация из-за штрафа скомпрометирована, поэтому мы сосредоточились больше на подготовке к гонке и пытались провести как можно больше кругов, чтобы быть в хорошей форме в воскресенье.

Надеюсь, тяжелая работа, которую мы провели перед гонкой, окупится. В прошлом я проводил хорошие гонки с низких позиций, поэтому завтра попытаюсь сделать то же самое.