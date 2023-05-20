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Сегодня, 15:32

Квят: «Формула-1» — это большое давление, иногда неплохо сделать перерыв»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят высказался об уходе из главной гоночной серии.

«Честно говоря, в течение нескольких месяцев после ухода из «Формулы-1» я чувствовал себя нормально. Было ощущение, что я выступал долгий отрезок. «Формула-1» — это большое давление, постоянное пристальное внимание прессы, борьба, перелеты. Иногда неплохо сделать перерыв. Но теперь, я понимаю, что здорово было быть частью «Формулы-1», — приводит слова Квята GPBlog.

Последний сезон в «Формуле-1» в качестве боевого пилота Квят провел в 2020 году за «Альфа Таури».

Формула-1
Даниил Квят
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