«Формула-1» пожертвует 1 миллион евро для ликвидации последствий наводнений в Италии

«Формула-1» пожертвует 1 миллион евро пострадавшим от наводнения в Имоле. Компания перечислит деньги Агентству территориальной безопасности и гражданской защиты региона Эмилия-Романья. Организация занимается восстановительными работами после стихийного бедствия, а также помощью местному населению.

Ранее команда «Формулы-1» «Феррари» также выделила агентству 1 миллион евро.

«Гран-при Эмилия-Романьи» должен был пройти с 19 по 21 мая, однако был отменен из-за сильных ливней и наводнения. В итальянском регионе был объявлен красный уровень тревоги. Ситуация в связи с погодными условиями не улучшается.

В результате стихии в Эмилии-Романьи погибли девять человек, тысячи были эвакуированы.