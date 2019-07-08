Даниил Квят: "В Сильверстоуне можно по-настоящему насладиться поездкой в болиде "Формулы-1"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от "Гран-при Великобритании".

- Как и большинству водителей, мне очень нравится Сильверстоун. Это классическая клевая трасса, где можно по-настоящему насладиться поездкой в болиде "Формулы-1", - цитриует официальный сайт команды Квята. - Использование прижимной силы на поворотах - невероятный опыт. В этом году скорость должна быть в целом выше, и поэтому Сильверстоун должен быть особенным. Это один из треков, где очень полезны тренировки мышц шеи. Теоретически трек может быть сложным физически, но, по крайней мере, в Англии никогда не бывает сильной жары.

Мне нравятся классические гонки вроде "Гран-при Великобритании". Здесь всегда много народа, создающего отличную атмосферу. В Сильверстоуне я впервые испытал болид "Формулы-1", это был "Торо Россо" в 2013 году. Один из особенных дней в моей жизни.