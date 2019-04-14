Даниил Квят: "Стюарды согласились, что были слишком резки со мной"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что стюарды гонки "Гран-при Китая" согласились с тем, что его наказание было слишком суровым. Россиянин был наказан проездом по пит-лейну и двумя штрафными очками в гоночную лицензию за столкновение с пилотами "Макларена" Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом на первом круге.

– Думаю, это был обычный гоночный инцидент, – цитирует Autosport Квята, который обсудил ситуацию после гонки со стюардами. – Одна машина покинула пределы трассы, другая оказалась зажатой. Я оставил достаточно места для болида. Но случилась цепная реакция. Я не видел в этом инциденте повода для штрафа.

Думаю, мы со стюардами поняли друг друга. Не согласились по ряду моментов. Это был долгий разговор. Думаю, они понимают, что были слишком резкими сегодня. Я это ощущал в беседе после гонки. Не хочу вдаваться в подробности разговора. Он был за закрытыми дверями. Но я в любом случае считаю, что это простой гоночный инцидент и недоразумение. Три машины оказались в одном повороте. Я получил удар сзади, и случилась цепная реакция.