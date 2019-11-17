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Даниил Квят: «Стыдно за такой результат»

00:17
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации «Гран-При Бразилии». Он показал 16-й результат.

— Стыдно за такой результат, — цитирует Квята официальный сайт команды. — На утренней тренировке отлично чувствовал машину и надеялся на позитивную квалификацию. Во второй половине дня баланс уже не соответствовал условиям трассы.

Во второй попытке я допустил ошибки, которые не позволили прибавить. Не могу сказать, что произошло. Я потерял ритм и не мог собраться. В гонках у меня обычно хороший темп. Посмотрим, что можно будет сделать.

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